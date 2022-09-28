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  • Фиктивные услуги и миллионные хищения выявили по программе ArtSport в Алматы
Иллюстративное фото Сегодня, 16:56
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Фото: Иллюстративное фото

Фиктивные услуги и миллионные хищения выявили по программе ArtSport в Алматы

Многочисленные нарушения финансирования и размещения заказов выявил аудит реализации программы ArtSport в Алматы. Подробности сообщил председатель ревизионной комиссии Алтай Бердикулов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города. 

В мегаполисе состоялось заседание общественной рабочей группы по реализации спортивного и творческого заказа. В нём приняли участие руководство акимата, прокуратуры, представители поставщиков и общественности.

Выявлены следующие нарушения:

  • 2,5 тысячи ваучеров получены на несуществующие ИИН;
  • более 18 тысяч ваучеров выданы на детей, зарегистрированных в других регионах;
  • получены ваучеры на переехавших из Алматы детей (выезд на ПМЖ, смена места регистрации);
  • 150 ваучеров на спортсекции получены на детей младше четырёх лет.

"По имеющейся сейчас информации, более 2,5 миллиарда тенге оплачено из бюджета за фиктивные услуги и незарегистрированных в Алматы детей. По итогам аудита материалы на недобросовестных поставщиков передадут в правоохранительные органы", - сообщили в акимате.

Как заявил зампрокурора Алматы Нурсултан Ракишев, установлены многомиллионные хищения бюджетных средств. Возбуждено одно уголовное дело и имеются основания ещё для шести дел. 

"Действовала конкретная схема, которая была направлена на хищение бюджетных средств. Мы должны привести в соответствие с действующим законодательством работу этой программы. Мы видим, что сам функционал этой программы неэффективен, он не позволяет контрольно-надзорным органам своевременно и эффективно следить за расходом бюджетных средств", – сказал Ракишев.

Выявлено, что более 3000 детей находились за границей. Более 5000 занятий не были проведены. Нарушались трудовые права тренеров. Договоры не заключались, пенсионные отчисления не проводились. 10 тренеров, работающих с детьми, имели судимость.

Прокуратура совместно с ревизионной комиссией для недопущения махинаций прорабатывает технический аудит самой программы. Проверки продолжаются, результаты будут озвучены по их завершению.

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#Артспорт #Алматы #прокуратура #акимат #хищения
Журналист
Сегодня, 16:56
131
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