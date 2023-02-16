"Фиктивные сделки на 21,5 млрд тенге" - сенаторы потребовали проверить "КазАвтоЖол"

Фото: el.kz

В Сенате потребовали проверить деятельность Комитета автомобильных дорог МИИР, АО "НК "КазАвтоЖол" и его территориальных подразделений, передает BaigeNews.kz. В депутатском запросе на имя премьера сенатор Андрей Лукин сообщил, что в автодорожной отрасли не прекращаются факты нарушения законодательства.

По его словам, не соблюдаются нормы при выполнении строительных работ, неэффективно используют и воруют деньги, злоупотребляют должностными полномочиями.

"Системные нарушения не искоренены, в отношении определенных подрядных организаций при проведении конкурсных процедур сохраняются отдельные привилегии с признаками коррупционного проявления, о чем было сообщено генеральной прокуратурой 15 февраля. В нарушение статьи 4 Закона РК "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора" "Казавтожол" способом из одного источника незаконно заключил договоры на общую сумму 8,3 миллиарда тенге. Вопреки требованиям правил в технической спецификации по девяти закупкам устанавливались незаконные условия, не позволившие потенциальным поставщикам участвовать в тендерах на проведение работ на общую сумму 26 миллиардов тенге", - заявил Лукин.

Он отметил, что для получения незаконной прибыли подрядчики идут на нарушение условий сметной документации, нецелевого использования денежных средств и предоставления фиктивных документов.

"Проведение некачественных работ также связано с признаками сомнительных взаиморасчетов между подрядчиками, имеющими отношение к субъектам олигополии, совершивших фиктивные сделки на сумму 21,5 миллиарда тенге. Должностными лицами "Казавтожол" не обеспечивается должная защита государственных интересов в отношениях недобросовестных подрядчиков за нарушение договорных обязательств и других субъектов. Продолжает преобладать устаревшая методика возведения и ремонта объектов дорожной инфраструктуры, игнорируется применение прогрессивных способов, практик и инструментов зарубежных стран", - говорится в депутатском запросе.

Сенатор считает, что значительная часть автодорог проектируется и возводится без применения доступных геосинтетических и других материалов. Как следствие, по отдельным проектам "Казавтожол", реализованным без инновационных подходов отмечаются дефекты и разрушения.

"При планировании и освоении бюджетных средств на содержание автодорог министерство индустрии и инфраструктурного развития не обеспечивает прозрачность и четкость правового регулирования субъектами отраслевых правоотношений. Несмотря на значительное выделение в автодорожную отрасль государственных средств, нецелевое их расходование, хищение и другие правонарушения негативно отражаются на развитии эффективной транспортной инфраструктуры, повышении транзитного потенциала и макрорегионального развития страны", - заявил депутат.

Сенатор предложил следующие меры:

1. усилить ведомственный контроль за деятельностью Комитета автомобильных дорог МИИР РК, Казавтожол, в том числе при проектировании, проведения закупок и расходовании бюджетных, заемных и собственных средств при содержании, ремонте и строительстве (реконструкции) автодорог;

2. принять меры по взысканию с подрядчиков штрафных санкций;

3. принять меры по расторжению договоров с подрядчиками, заключенными с нарушением действующего законодательства, а также допускающих систематическое нарушение договорных обязательств;

4. принять организационно-правовые меры по обеспечению широкого применения эффективных технологий качественного возведения и ремонта автодорог, с учетом передового зарубежного опыта;

5. привести в соответствие с законодательством указанные в настоящем депутатском запросе приказы профильного Министерства, регламентирующие нормативы финансирования текущего ремонта и содержания автодорог.