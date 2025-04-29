В Шымкенте органы прокуратуры продолжают активно защищать финансовые интересы государства. Благодаря вмешательству прокуратуры Туранского района удалось предотвратить ущерб бюджету на десятки миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе мониторинга законности административных дел сотрудники прокуратуры выявили факты незаконного прекращения Управлением государственных доходов пяти дел об административных правонарушениях. Речь идёт о налогоплательщиках, выписавших фиктивные счета-фактуры на общую сумму свыше 709 миллионов тенге.

В результате прокурорского вмешательства эти решения были отменены, и в отношении нарушителей вновь возобновлены административные дела. На недобросовестных участников схем наложен штраф на общую сумму 85,1 миллиона тенге по статье 280 КоАП РК, предусматривающей ответственность за оформление фиктивных счетов-фактур.

На сегодняшний день уже взыскано 41,6 миллиона тенге в доход государства, и эта сумма продолжает расти.

Ранее мы сообщали, что миллиард тенге штрафа заплатит китайская компания, работающая в ВКО.