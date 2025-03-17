Фиктивные счета-фактуры на миллион: шымкентцу вынесли приговор
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы.
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В Шымкенте был осужден директор компании, который выписал фиктивные счета-фактуры на сумму 640 миллионов тенге, причинив государству значительный ущерб, передаёт BaigeNews.kz. Эта операция была раскрыта в рамках приоритетной работы прокуратуры по борьбе с теневой экономикой.
В ходе проверки, проведенной прокуратурой города, выяснилось, что компания ТОО "А" выписывала счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг или отгрузки товаров. Кроме того, у компании не было данных о приобретении реализованных товаров или услуг, а также не начислялись пенсионные и социальные выплаты, и индивидуальный подоходный налог.
Прокуратура начала досудебное расследование, квалифицировав действия руководителя как совершение преступления по статье 216 Уголовного кодекса РК. По результатам расследования дело было направлено в суд. 14 февраля 2025 года суд вынес приговор: директор компании был осужден к 3 годам лишения свободы.
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