Фиктивные счета-фактуры на 6,4 млрд тенге выписали компании в Шымкенте
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Прокуроры в Шымкенте провели проверку соблюдения налогового законодательства и состояния законности по противодействию "теневой" экономике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры мегаполиса.
"Проверкой установлены факты выписки недобросовестными компаниями счет-фактур без фактического выполнения работ на сумму более 6,4 млрд тенге.
По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 216 УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", материалы переданы в Департамент экономических расследований", ― говорится в информации.
Кроме того, прокуратурой города в целях возмещения причиненного ущерба государству инициировано четыре иска в суд, которые находятся на стадии рассмотрения.
"По акту надзора прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 17 должностных лиц уполномоченного органа", ― добавили в прокуратуре.
Работа в этом направлении продолжается.
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