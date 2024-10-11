Фиктивные счета-фактуры на 6,4 млрд тенге выписали компании в Шымкенте

Прокуроры в Шымкенте провели проверку соблюдения налогового законодательства и состояния законности по противодействию "теневой" экономике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение прокуратуры мегаполиса.

"Проверкой установлены факты выписки недобросовестными компаниями счет-фактур без фактического выполнения работ на сумму более 6,4 млрд тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 216 УК РК "Совершение действий по выписке счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров", материалы переданы в Департамент экономических расследований", ― говорится в информации.



Кроме того, прокуратурой города в целях возмещения причиненного ущерба государству инициировано четыре иска в суд, которые находятся на стадии рассмотрения.

"По акту надзора прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлечено 17 должностных лиц уполномоченного органа", ― добавили в прокуратуре.

Работа в этом направлении продолжается.