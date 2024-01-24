Фиктивные медсправки выдавали мигрантам в Карагандинской области

В Карагандинской области уголовное дело завели в отношении медорганизации, которая выдавала мигрантам фиктивные справки для трудоустройства, передает BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру региона.

По информации надзорного органа, частная медицинская организация выдала мигрантам более 700 фиктивных медицинских справок для трудоустройства.

"В отдельных случаях выдача производилась лицам, придерживающимся деструктивных религиозных течений, которые в последующем установлены и выдворены за пределы страны", - отметили в прокуратуре.

Отмечается также, что в медцентре отсутствовала документация, подтверждающая прохождение медицинского осмотра, а также условия для его проведения.

"Незаконная деятельность медицинской организации представляла угрозу общественному здоровью наших граждан. Департаментом медицинского и фармацевтического контроля по Карагандинской области в отношении виновных лиц ТОО приняты административные меры, внесено предписание о приостановке деятельности", - сообщили в прокуратуре.

Также сообщается, что органами досудебного расследования по данному факту зарегистрировано уголовное дело, ведется следствие.