В Северо-Казахстанской области выявлена схема хищения, в результате которой руководитель сельскохозяйственного производственного кооператива незаконно получил субсидии на сумму более 50 млн тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АФМ.

Как сообщается, для наращивания собственного производства высококачественного молока и снижения импортозависимости государство активно поддерживает и стимулирует запуск молочно-товарных ферм.

Однако руководитель производственного кооператива в период с мая 2019 года по март 2020 года, используя фиктивные документы, незаконно получил более 50 млн тенге, выделенных государством на субсидии для переработки молочной продукции.

"Для подтверждения затрат в УСХ предоставлялись фиктивные документы по взаиморасчетам о приобретении сырого молока у частных предпринимателей и заведомо ложные сведения о производстве сливочного масла. В результате судом сделки по поставке молока признаны недействительными", - говорится в сообщении.

Проведённым финансовым расследованием установлено, что на незаконно полученные субсидии подозреваемым приобретена автомашина марки Toyota Land Cruiser Prado150, которая с целью сокрытия от возможной конфискации оформлена на доверенное лицо.

С санкции суда на указанную автомашину наложен арест.

В отношении подозреваемого судом избрана мера пресечения "содержание под стражей" сроком на 2 месяца.