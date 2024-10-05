Фигуристка Софья Самоделкина стала второй на Мемориале Дениса Тена

Представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина завоевала серебряную медаль на Мемориале Дениса Тена в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

В сумме спортсменка набрала 189,67 балла. Данный результат позволил ей занять итоговое второе место.

Первой стала Анастасия Губанова из Грузии - 195,91. Замкнула тройку лучших итальянка Лара Гутман - 188,86.

Напомним, Софья Самоделкина сменила гражданство в прошлом году и теперь может представлять Казахстан на международных соревнованиях. Сейчас 17-летняя фигуристка выступает за Астану. Этим летом Софья стала чемпионкой Казахстана по фигурному катанию.