Представительница команды Казахстана по фигурному катанию Софья Самоделкина остановилась в шаге от бронзовой медали Азиатских игр-2025 в китайском Харбине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В произвольной программе Самоделкина получила от судей 125,12 балла. В сумме она набрала 188,43. Это позволило ей занять итоговое четвертое место.

Победу одержала спортсменка из Южной Кореи Ким Чхэ Ён - 219,44. Второй финишировала японка Каори Сакамото - 211,90. На третьем месте расположилась ее сокомандница Хана Ёшида - 205,20.

Казахстанка София Фарафонова завершила Азиаду на десятой строчке - 125,27.