Фигуристка Софья Самоделкина разгромила соперниц на чемпионате Казахстана
Второй стала Зере Сарбалина, третьей — София Фарафонова.
Сегодня, 21:48
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Сегодня, 21:48Сегодня, 21:48
151Фото: Анастасия Матросова/ championat.com
Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.
По сумме двух программ она получила от судей 175,70 баллов.
Второй стала Зере Сарбалина с результатом 132,61. Тройку сильнейших замкнула София Фарафонова (127,95).
Напомним, в нынешнем сезоне Самоделкина, участвующая в юниорских стартах ISU, заняла лишь четвёртое место на этапе ЮГП в Анкаре (Турция). Во втором этапе она не участвовала, из-за чего не могла претендовать на путёвку в юниорский финал Гран-при.
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