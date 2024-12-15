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Фигуристка Софья Самоделкина разгромила соперниц на чемпионате Казахстана

Второй стала Зере Сарбалина, третьей — София Фарафонова.

Сегодня, 21:48
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Анастасия Матросова/ championat.com Сегодня, 21:48
Сегодня, 21:48
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Фото: Анастасия Матросова/ championat.com

Бывшая российская фигуристка Софья Самоделкина стала победительницей чемпионата Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Championat.

По сумме двух программ она получила от судей 175,70 баллов.

Второй стала Зере Сарбалина с результатом 132,61. Тройку сильнейших замкнула София Фарафонова (127,95).

Напомним, в нынешнем сезоне Самоделкина, участвующая в юниорских стартах ISU, заняла лишь четвёртое место на этапе ЮГП в Анкаре (Турция). Во втором этапе она не участвовала, из-за чего не могла претендовать на путёвку в юниорский финал Гран-при.

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