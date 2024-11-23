Фигурист Михаил Шайдоров завоевал серебро на Гран-при в Китае
Первым стал японец Сюн Сато.
Сегодня, 18:55
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Сегодня, 18:55Сегодня, 18:55
134Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров занял второе место на этапе серии Гран-при в китайском Чунцине, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
После короткой программы Шайдоров удерживая за собой вторую строчку. В итоге ему удалось сохранить позицию.
За свое выступление в произвольной программе казахстанец получил от судей 182,96 балла.
В сумме он набрал 276,17, что позволило ему завершить турнир с "серебром".
Первым стал японец Сюн Сато - 278,48. Тройку лучших замкнул француз Адам Сяо Хим Фа - 252,53.
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