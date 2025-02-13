Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров стал бронзовым призёром Азиады в Харбине, передаёт BaigeNews.kz.

Лидер национальной сборной в произвольной программе набрал 169.26 балла. Ранее в короткой программе он получил 76.75 балла. В сумме 246.01 балла позволили ему занять третье место.

Чемпионом стал серебряный призёр чемпионата мира, представитель Южной Кореи Чха Джунхван. Вторым - Юма Кагияма (Япония) - 272,76.

Диас Джиренбаев занял девятое место с результатом 186.18 балла.

В последний раз Казахстан брал медаль Азиады в фигурном катании в 2017 году. Элизабет Турсынбаева отметилась тогда "бронзой".