Фигурист Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов
Ближайшего преследователя он опередил более чем на 10 баллов.
Сегодня, 17:36
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Сегодня, 17:36Сегодня, 17:36
120Фото: НОК РК
Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров успешно выступил в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
За выступление Шайдоров получил 94,73 балла.
Это результат позволил ему возглавить турнирную таблицу в мужском одиночном катании. Второе место у Джимми Ма (США) - 82,52. Третьим идёт Казуки Томоно (Япония) - 79,84.
Победитель и призёры определятся после произвольной программы. Она состоится 22 февраля.