  • 20 Февраля, 18:39
  • BAIGENEWS

Фигурист Михаил Шайдоров выиграл короткую программу на чемпионате четырёх континентов

Ближайшего преследователя он опередил более чем на 10 баллов.

Сегодня, 17:36
АВТОР
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НОК РК Сегодня, 17:36
Сегодня, 17:36
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Фото: НОК РК

Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров успешно выступил в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК. 

За выступление Шайдоров получил 94,73 балла. 

Это результат позволил ему возглавить турнирную таблицу в мужском одиночном катании. Второе место у Джимми Ма (США) - 82,52. Третьим идёт Казуки Томоно (Япония) - 79,84. 

Победитель и призёры определятся после произвольной программы. Она состоится 22 февраля. 

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