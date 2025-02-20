Лидер команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров успешно выступил в короткой программе на чемпионате четырёх континентов в Сеуле (Южная Корея), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

За выступление Шайдоров получил 94,73 балла.

Это результат позволил ему возглавить турнирную таблицу в мужском одиночном катании. Второе место у Джимми Ма (США) - 82,52. Третьим идёт Казуки Томоно (Япония) - 79,84.

Победитель и призёры определятся после произвольной программы. Она состоится 22 февраля.