Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанец удерживал лидерство после короткой программы. В итоге ему удалось сохранить преимущество, завоевал в итоге "золото".

За свою произвольную программу Шайдоров получил от судей 190.37. В сумме он набрал 285,10 балла.

Второе место занял Ча Джун Хван (Южная Корея) - 265.02. Третьим завершил чемпионат Джимми Ма из США - 245.01.

Диас Джиренбаев занял 19-е место - 166,34.

Добавим, что Михаил Шайдоров стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен. Элизабет Турсынбаева в 2019-м отметилась "серебром".