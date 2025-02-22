  • 22 Февраля, 13:52
  • BAIGENEWS

Фигурист Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырёх континентов

Казахстанец удерживал лидерство после короткой программы.

Сегодня, 12:55
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ДРС МТК РК Сегодня, 12:55
Сегодня, 12:55
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Фото: ДРС МТК РК

Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанец удерживал лидерство после короткой программы. В итоге ему удалось сохранить преимущество, завоевал в итоге "золото".

За свою произвольную программу Шайдоров получил от судей 190.37. В сумме он набрал 285,10 балла. 

Второе место занял Ча Джун Хван (Южная Корея) - 265.02. Третьим завершил чемпионат Джимми Ма из США - 245.01.

Диас Джиренбаев занял 19-е место - 166,34. 

Добавим, что Михаил Шайдоров стал вторым казахстанцем, кому удалось выиграть этот турнир. В 2015 году в Сеуле победил Денис Тен. Элизабет Турсынбаева в 2019-м отметилась "серебром". 

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