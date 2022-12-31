open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле
© REUTERS/Benoit Tessier Сегодня, 08:00
18
Сегодня, 08:00
18
Фото: © REUTERS/Benoit Tessier

ФИФА призвала начинать все футбольные матчи с минуты молчания в память о Пеле

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась с просьбой вплоть до конца следующей недели начинать все матчи с минуты молчания в память о трехкратном чемпионе мира бразильце Пеле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом говорится в пятницу в сообщении ФИФА всем входящим в нее 211 национальным ассоциациям.

"ФИФА призывает всех организаторов соревнований проводить минуту молчания перед каждым футбольным матчем в предстоящие выходные и неделю после них", - цитирует просьбу ФИФА телеканал Sky News.

Английская премьер-лига сообщила в пятницу, что все матчи очередного тура чемпионата, которые пройдут с 30 декабря по 1 января, будут начинаться с минуты аплодисментов в память о "Короле футбола", а все игроки выйдут на поле с черными нарукавными повязками.

Напомним, Пеле продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием, а неделю назад стало известно, что состояние здоровья "Короля футбола" сильно ухудшилось. 

Трёхкратный чемпион мира по футболу Пеле умер в возрасте 82 лет. В Бразилии объявлен трёхдневный траур.

Компания 1XBET предлагает следить за баталиями вместе и гарантирует игрокам высокие коэффициенты, а также самую широкую линию!

Болейте за своих фаворитов вместе с главным спонсором футбольных эмоций компанией 1XBET!

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#траур #футбол #спорт
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:00
18
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх