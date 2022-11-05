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pixabay.com Сегодня, 03:22
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Фото: pixabay.com

ФИФА обратилась к участникам ЧМ-2022 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к участникам чемпионата мира 2022 года с просьбой не политизировать мундиаль в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Глава ФИФА Джанни Инфантино и ее генеральный секретарь Фатма Самура написали сборным-участникам турнира письмо.

"Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и мы в равной степени понимаем, что во всем мире существует множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться в каждый идеологический или политический спор. В ФИФА мы стараемся уважать все мнения и убеждения, не преподнося моральных уроков остальному миру... Ни одна культура или нация не "лучше" любой другой", - цитирует Инфантино и Самуру Sky Sports.

Турнир пройдет с 20 ноября по 18 декабря. 

Матчи ЧМ покажут в прямом эфире в Казахстане.

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#ФИФА #футбол
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:22
102
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