ФИФА обратилась к участникам ЧМ-2022 по футболу

Международная федерация футбола (ФИФА) обратилась к участникам чемпионата мира 2022 года с просьбой не политизировать мундиаль в Катаре, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vesti.kz.

Глава ФИФА Джанни Инфантино и ее генеральный секретарь Фатма Самура написали сборным-участникам турнира письмо.

"Пожалуйста, давайте теперь сосредоточимся на футболе! Мы знаем, что футбол не живет в вакууме, и мы в равной степени понимаем, что во всем мире существует множество проблем и трудностей политического характера. Но, пожалуйста, не позволяйте футболу втягиваться в каждый идеологический или политический спор. В ФИФА мы стараемся уважать все мнения и убеждения, не преподнося моральных уроков остальному миру... Ни одна культура или нация не "лучше" любой другой", - цитирует Инфантино и Самуру Sky Sports.