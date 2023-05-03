ФИФА готова содействовать развитию футбола в Казахстане

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев принял президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино. В ходе встречи были обсуждены вопросы повышения потенциала казахстанского футбола и развития детско-юношеского спорта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Токаев поздравил Джанни Инфантино с недавним переизбранием на пост президента ФИФА и поблагодарил его за неоценимый вклад в развитие футбола во всём мире, в том числе в нашей стране.

Президент Казахстана высоко оценил перспективы расширения сотрудничества с ФИФА.

"Считаю, что Ваш визит крайне важен с точки зрения развития футбола в Казахстане. Я знаю, что Вы многое делаете для того, чтобы развивать футбол, который является самым популярным и зрелищным видом спорта во всем мире. Мы ценим Ваши усилия и поддерживаем Вас как президента ФИФА. Мы намерены продолжать хорошее партнёрство с ФИФА и лично с Вами", – сказал глава государства.

По его словам, в Казахстане футболом систематически занимаются более одного миллиона человек. На сегодняшний день во всех регионах страны функционируют 17 футбольных центров и две академии, в которых проходят подготовку более семи тысяч детей.

Джанни Инфантино сообщил, что ФИФА готова поделиться успешным международным опытом и оказать содействие развитию футбола в Казахстане.