Фейсконтроль и режим сна: у казахстанских таксистов появятся новые обязательства

Министр транспорта РК Марат Карабаев озвучил новые требования к водителям такси, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам спикера, в Казахстане всего 10 агрегатов, осуществляющих деятельность в области такси. С крупнейшими из них Министерство транспорта Казахстана подписало меморандум по безопасности пассажиров.

"Крупные – это "Яндекс GO" и InDrive. Мы с ними подписали меморандум. Для обеспечения безопасности пассажиров, в первую очередь, прежде чем садиться за руль, человек должен соблюдать режим сна. Должно быть понятно, что водитель восемь часов проработал, после этого следующие восемь часов не работает. Второе, он должен проходить медицинское освидетельствование. Эти вопросы сейчас хаотично развиваются, эти вопросы Яндекс и InDrive не контролируют", – сказал Марат Карабаев в кулуарах Мажилиса.

Министр подчеркнул, что в рамках меморандума предусмотрены механизмы по контролю со стороны агрегатов.