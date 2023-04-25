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Фейковый концерт: в акимате предостерегли жителей Астаны Вчера, 16:23
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Вчера, 16:23
917

Фейковый концерт: в акимате предостерегли жителей Астаны

В соцсетях распространяют афишу о проведении 29 апреля в Астане концерта российских исполнителей. В акимате столицы заявили, что мероприятие не состоится, передаёт BaigeNews.kz.

Выступить в амфитеатре на набережной Есиля якобы должны были хор Турецкого и группа Soprano.

"Городской амфитеатр на набережной реки Есиль планируется открыть в мае после проведения ремонтно-восстановительных работ. Согласования на проведение концерта госорганом выдано не было. О проведении концерта речи не идёт", - заявили в акимате Астаны.

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Вчера, 16:23
917
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