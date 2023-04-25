Фейковый концерт: в акимате предостерегли жителей Астаны

В соцсетях распространяют афишу о проведении 29 апреля в Астане концерта российских исполнителей. В акимате столицы заявили, что мероприятие не состоится, передаёт BaigeNews.kz.

Выступить в амфитеатре на набережной Есиля якобы должны были хор Турецкого и группа Soprano.