Фейковые рассылки о цифровом тенге распространяют в Сети

Фото: nationalbank.kz

О появлении фейковых сообщений и рассылок о Цифровом тенге предупреждают казахстанцев Нацбанк и Центр развития платёжных и финансовых технологий, передаёт BaigeNews.kz.

Эксперты заявляют, что из-за высокого интереса к Цифровому тенге злоумышленники пытаются использовать информацию о проекте в мошеннических целях и вводят людей в заблуждение.

"В мессенджерах активно рассылаются фейковые сообщения и видеоролики в формате новостных выпусков, в которых говорится о замене наличных денег Цифровым тенге. Создаются также мошеннические сайты, рекламирующие "инвестиции в проект" Цифрового тенге. Данные сообщения не соответствуют действительности. Цифровой тенге не призван заменить наличные или безналичные деньги, а будет использоваться параллельно", - заявили в Нацбанке.

Эксперты пояснили, что внедрение цифровой валюты позволит обеспечить дальнейшее развитие национальной платёжной системы Казахстана благодаря ряду уникальных технологических характеристик, таких как возможность оплаты без Интернета.

"Проект Цифрового тенге в данный момент находится на стадии разработки и тестирования. Окончательное решение о внедрении национальной цифровой валюты планируется принять до конца года. Национальный банк проводит всестороннее исследование преимуществ и рисков цифровой валюты, её влияния на денежно-кредитную политику, финансовую стабильность и рынок платёжных услуг", - заявили в Нацбанке.

Там также напомнили, что официальным источником информации о проекте Цифрового тенге является сайт Национального банка и интернет-ресурс ЦРПФТ.

Другие сайты, особенно зарегистрированные не в доменном пространстве kz, не имеют отношения к проекту.