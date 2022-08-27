Фейковую соцпомощь от несуществующего фонда имени Токаева предлагают в соцсетях

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В социальных сетях распространяется информация, якобы 20 августа подписан указ о соцпомощи учителям, медикам и госслужащим от "социального фонда имени Токаева". Разоблачители фейков из Stopfake.kz предупреждают, что это ложь. Подобного фонда имени президента в Казахстане не существует, передаёт BaigeNews.kz.

Указа о выплате социальной помощи от 20 августа 2022 года, о котором сказано в тексте рассылаемого сообщения, тоже выдумка. На сайте Akorda.kz в разделе "Правовые акты" упоминаний о таком документе нет.

"В Казахстане есть общественный социальный фонд "Қазақстан халқына", который создан по поручению Президента РК, но не носит его имя. Этот фонд оказывает помощь казахстанцам, которые попали в очень сложное положение, и только после одобрения официальной заявки претендента на помощь, поданной через официальный сайт. Как правило, эта помощь поступает не в виде денег. Фонд оплачивает лечение, обучение, приобретение лекарственных средств", - сообщили в Stopfake.kz.

Сообщения же, подобные тем, что распространяют сейчас - дело рук мошенников. Они делают это для того, чтобы заполучить персональные данные граждан.

Ранее казахстанцам звонили от имени сотрудников фонда "Қазақстан халқына" и обещали помощь.

"Фонд никакие денежные выплаты не производит. Просим граждан не верить слухам и не поддаваться провокациям со стороны мошеннических организаций. Сотрудники фонда не просят предоставить СМС-код. Просим не передавать никакую информацию мошенникам и не сообщать полученные коды от 1414 третьим лицам. Фонд также не осуществляет видео- и аудиозвонки посредством мессенджеров. Все заявки принимаются только через сайт qazaqstanhalqyna.kz (ссылка на сайт имеется в шапке профиля) и единый реестр благотворительных организаций atamekenim.kz, там же пользователь имеет возможность узнать статус своей заявки", - говорится на сайте фонда "Қазақстан халқына".