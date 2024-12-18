В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что с утра и до обеда 19 декабря в городе отключат свет. В государственном коммунальном предприятии (ГКП) "АУЭС" назвали рассылку фейковой, предоставив достоверные данные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

"Уважаемые жители! Завтра, 19 декабря, по сообщению "АУЭС", с 09:00 до 13:00 часов будут проводиться планово-предупредительные работы и будет отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.

На предприятии назвали информацию недостоверной, сообщив, что в областном центре электричество 19 декабря будут частично отключать только в 15 микрорайоне.