Фейковую рассылку об отключении электроэнергии распространяют в Актау
Рассылка обеспокоила горожан.
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В мессенджере WhatsApp распространяется сообщение о том, что с утра и до обеда 19 декабря в городе отключат свет. В государственном коммунальном предприятии (ГКП) "АУЭС" назвали рассылку фейковой, предоставив достоверные данные, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
"Уважаемые жители! Завтра, 19 декабря, по сообщению "АУЭС", с 09:00 до 13:00 часов будут проводиться планово-предупредительные работы и будет отключение электроэнергии", - говорится в сообщении.
На предприятии назвали информацию недостоверной, сообщив, что в областном центре электричество 19 декабря будут частично отключать только в 15 микрорайоне.
"В связи с проведением планово-предупредительных работ в 15 микрорайоне с 09:00 до 12:30 часов планируется отключение электроэнергии. Под ограничением коттеджи №№21, 24, 34, 34/1, жилой массив "Самал". С 13:30 до 17:30 часов в 15 микрорайоне под ограничением будут жилые дома №№23, 28В, 62, участок №74", - проинформировали в АУЭСе.
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