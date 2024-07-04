Фейковая страница Нацбанка появилась в Instagram: кому это нужно
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Нацбанке Казахстана предупредили об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленниками в Instagram создана фейковая страница national_bank_kazakhstan, передаёт BaigeNews.kz.
"Создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели - от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан. Пользуясь схожими и созвучными доменными именами с Национальным банком, злоумышленники создают фейковые почтовые адрес регулятора для рассылки фишинговых писем. В таких письмах как правило содержатся ссылки на поддельный сайт или просьбы ознакомиться со срочными документами и платёжными распоряжениями. В случае перехода по ссылке мобильное устройство пользователя незаметно для него заражается вредоносным программным обеспечением, которое в последствии используется для удалённого управления устройством", - сообщили в Нацбанке.
В пресс-службе регулятора напомнили, что единственным официальным аккаунтом структуры в соцсетях является страница https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan.
"Во избежание мошеннических действий со стороны третьих лиц Национальный Банк рекомендует не переходить по подозрительным ссылкам. Банк не обслуживает счета физических лиц, не занимается страхованием денежных средств, а также не проводит денежные расчёты с населением. В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем обратиться с заявлением в правоохранительные органы Республики Казахстан", - сказано в сообщении.
Самое читаемое
- Четырехмесячную девочку нашли мертвой в квартире в Санкт-Петербурге
- Димаш Кудайберген выступил перед лидерами Казахстана и КНР
- Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Ильхамом Алиевым
- Генсек ООН Антониу Гутерриш прилетел в Казахстан
- Машину подарили набравшему максимальный балл на ЕНТ выпускнику в Алматинской области