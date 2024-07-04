Фейковая страница Нацбанка появилась в Instagram: кому это нужно

В Нацбанке Казахстана предупредили об участившихся случаях мошенничества. Злоумышленниками в Instagram создана фейковая страница national_bank_kazakhstan, передаёт BaigeNews.kz.

"Создавая подобные фейковые страницы, мошенники преследуют самые разные цели - от отправки фишинговых писем до кражи персональных данных или денежных средств граждан. Пользуясь схожими и созвучными доменными именами с Национальным банком, злоумышленники создают фейковые почтовые адрес регулятора для рассылки фишинговых писем. В таких письмах как правило содержатся ссылки на поддельный сайт или просьбы ознакомиться со срочными документами и платёжными распоряжениями. В случае перехода по ссылке мобильное устройство пользователя незаметно для него заражается вредоносным программным обеспечением, которое в последствии используется для удалённого управления устройством", - сообщили в Нацбанке.

В пресс-службе регулятора напомнили, что единственным официальным аккаунтом структуры в соцсетях является страница https://www.instagram.com/national_bank_of_kazakhstan.