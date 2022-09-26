Фейком назвали сообщения о размещении россиян в госпитале в СКО

Фото: pkzsk.info

В социальных сетях и мессенджерах размещают информацию о том, что в Петропавловске в госпитале для людей, больных COVID-19, размещают приехавших из Российской Федерации. Это неправда, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Stopfake.kz.

Информацию уже опровергли в акимате Северо-Казахстанской области.

"Это фейк", — сообщили в пресс-службе ведомства.

То, что информация является ложью, также подтвердили в Министерстве информации и общественного развития РК.

"Сведения, распространяемые в социальных сетях, не соответствуют действительности. Данный вопрос находится на контроле Управления здравоохранения акимата СКО", — сказано в сообщении министерства.

Призываем вас не доверять провокационным рассылкам в социальных сетях и мессенджерах.