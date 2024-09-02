Фейком назвали информацию о карантине и масочном режиме в Казахстане

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля опроверг слухи о введении в Казахстане карантина и масочного режима, передаёт BaigeNews.kz.

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что с 15 сентября вводятся карантинные ограничения и масочный режим для всех, не соответствуют действительности", – отметили в ведомстве.

Указывается, что в рамках профилактических и противоэпидемических мероприятий с 15 сентября начнётся вакцинация против гриппа.

"Масочный режим вводится только для работников медицинских организаций. Ситуация с коронавирусной инфекцией находится под контролем. Для дачи правовой оценки действиям лиц, распространяющих недостоверную информацию, материалы переданы в правоохранительные органы", – сообщили в комитете.

Граждан призвали доверять достоверной информации из официальных источников.