Фейки из соцсетей, ИИ и сокращение штата: главные вызовы для СМИ обсудили на Media Құрылтае

В Алматы состоялся Media Құрылтай. Это ежегодная конференция, где профессионалы и эксперты в сфере СМИ обсуждают самые актуальные проблемы медиасферы Казахстана. Корреспондент BaigeNews.kz, побывав на форуме, узнал, что волнует участников медиа-пространства страны, можно ли противодействовать распространению фейков и дезинформации в эпоху активизации мошенников и применения новейших технологий.

Вице-министр культуры и информации РК Канат Искаков, выступая на конференции, подчеркнул, что в своей работе профильное ведомство как минимум не мешает, как максимум, создаёт условия для того, чтобы медиарынок Казахстана показывал рост.

"Мы нормативными актами не должны этот процесс ограничивать. Наше министерство уполномочено, работая с другими отраслевыми министерствами, в первую очередь, отстаивать интересы медиарынка. Это очень важный момент. Основой любой независимости СМИ должна являться финансовая независимость. Мы не заинтересованы вовлекать все СМИ в орбиту государственного финансирования", – подчеркнул вице-министр.

Отметим, что принятие нового закона "О СМИ" стало одним из главных событий 2024 года для медиарынка Казахстана. Журналисты и правозащитники активно участвовали в разработке документа и, несмотря на некоторые замечания, в целом позитивно оценивают принятый закон.

"Среди норм, которые особенно радуют, – сокращение сроков исковой давности по искам о защите чести, достоинства и деловой репутации к СМИ до одного года после публикации или выпуска в эфир после 20 августа 2024 года, а также для ответов на официальные запросы СМИ – до пяти рабочих дней. Эти нормы делают журналистов более защищёнными от необоснованных претензий и облегчают их работу. Также среди позитивных изменений – новые требования по увеличению доли вещания на государственном языке для телерадиокомпаний с 1 января 2025 года", – сказала директор и соучредитель правового медиа-центра Диана Окремова.

Что касается тех норм нового закона, которые вызывают споры среди представителей медиа-сферы, то в Мининформе выразили уверенность, что они продемонстрируют свою эффективность на практике.

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Политолог Досым Сатпаев уверен, что представители СМИ не будут испытывать проблем в своей работе, если при подготовке материалов станут опираться на три постулата – нормы Конституции РК, Этического кодекса журналистов и принципы добросовестной конкуренции.

"Безусловно, повышение конкурентоспособности медийной сферы напрямую зависит от успеха параллельно проводимых системных политических реформ, которые затрагивают все сегменты. Одно без другого невозможно. Кроме того, будет гораздо лучше, если значимость СМИ будет зависеть не от государства, а её будут определять сами читатели, которые будут голосовать деньгами, а государство, в свою очередь, просто создаёт условия для появления конкурентоспособного медийного поля, где сами медийные структуры будут активно доказывать своё право на существование. Такая модель, на мой взгляд, необходима Казахстану с учётом геополитической нестабильности и возрастания рисков информационных гибридных войн. Готов ли Казахстан к отражению информационных ударов? Защиту информационного поля нашей страны будут обеспечивать как раз-таки собственные СМИ, которые должны быть конкурентоспособными и на внутренней арене, и на международной", – сказал Досым Сатпаев.

В Мининформе также подчеркнули, что заинтересованы в качественном росте казахстанских СМИ. И отметили, что ежегодно направляют более 3000 писем рекомендательного характера об устранении нарушений и в подавляющем большинстве адресатами являются администраторы социальных сетей, а причиной отправки письма – необходимость удаления противоправного контента.

Несмотря на то, что официально зарегистрированные СМИ всё еще играют ведущую роль в информационном пространстве, вровень с ними уже встали паблики в соцсетях, которые контролировать сложнее. Тем более, что многие популярные новостные аккаунты в соцсетях грешат низким профессионализмом или его отсутствием, пробелами в знаниях журналистской этики и профессиональных стандартов. Исследование K-Research показало, что жители городов Казахстана с населением 100 тысяч человек и выше примерно в равной степени доверяют как телевидению, прессе, сайтам и форумам, так и социальным сетям, блогам и видеоблогам. Телевидению выразили доверие 57% опрошенных, сайтам – 49% респондентов, а блогам и соцсетям – 47% и 43% соответственно.

В нынешней ситуации СМИ, естественно, вынуждены были зайти в соцсети и сейчас ищут пути завоевания внимания пользователей Instagram, TikTok и Telegram. Крупные республиканские СМИ, стоит признать, более-менее представлены в соцсетях. Региональным медиа, как выяснилось, сложнее, ведь приходится конкурировать с большими республиканскими СМИ.

"По нашим данным, коллеги из Западно-Казахстанской области, Атырау, Костаная, Усть-Каменогорска испытывают схожие проблемы – многие сайты устаревают технически, не поспевают за обновлениями, соответственно, их посещаемость ещё больше падает, потому что они не успевают за большими сайтами. Кто успел включиться в гонку в соцсетях как региональный паблик, те ещё более-менее держатся на плаву. Но есть и те, кто "проспал" начало роста эпохи соцсетей и их аккаунты сейчас недостаточно активны, реклама ушла в соседние регионы. Мы свой сайт недавно модернизировали, впервые с 2011 года", – сказал руководитель Lada.kz Баглан Айдашов.

Он считает, что полный переход информационных сайтов в соцсети невозможен, так как сайты являются архивом, в котором хранится история региона в цифровом виде. И если проблема будет нарастать, региональные сайты закроются, а с ними умрёт и цифровая история регионов.

Конкуренция между разными СМИ за рекламодателей обостряется с каждым годом. Ведь это единственный альтернативный источник дохода участников медиарынка, практически равный общему объёму государственного информационного заказа. Если говорить в цифрах, то общий объём рынка рекламы в 2023 году составил около 115 млрд тенге. Согласно официальным данным, объём республиканского госинформзаказа составляет 62 млрд тенге.

Не секрет, что рекламодатели выбирают те площадки, где охваты выше, что вполне вписывается в стратегию продвижения товаров и услуг. А читательская аудитория, с сожалением констатируют участники медиарынка, идёт туда, где сообщают сенсационные, хайповые новости. И даже если в итоге эта сенсационная информация в итоге окажется частично или полностью неправдой, статистика просмотров будет выигрышнее у тех, кто выдал эту "новость".

Центр анализа и информации при Мининформе как раз занимается тем, что отслеживает выпускаемые в СМИ и соцсетях сообщения на предмет возможного нарушения нормы о распространении заведомо ложной и ложной информации. Этот мониторинг проводится уже восемь лет. В Уголовном и Административном кодексах РК предусмотрены штрафы и реальные тюремные сроки за распространение заведомо ложной и непроверенной информации.

Руководитель Центра Михаил Комиссаров рассказал, что один из настораживающих трендов – использование редакциями СМИ в качестве первоисточника непроверенной информации из социальных сетей и её транслирование на свою аудиторию, тем самым они становятся источником её распространения.

"Если обратиться опять же к статье 456-2 Административного кодекса, ответственность наступает как за размещение, так и за распространение ложной информации. Поэтому СМИ, когда размещают такого рода информацию, по сути, дезинформацию, они как бы подставляют и себя, и редакцию, и журналистов. Если говорить о пользователях онлайн-платформ, могут привлечь к ответственности либо самого этого пользователя, либо Тelegram-канал, либо Youtube-канал или паблик в Instagram. Такие прецеденты уже есть. Особенно много фейков появляется по нашей практике в период возникновения каких-то чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий", – рассказал Михаил Комиссаров.

Выявлением фейков занимается и полиция. Выясняется, что нередко распространителями фейков становятся сами граждане, не желая никому зла. Официальный представитель Департамента полиции Алматы Салтанат Азирбек напомнила, что незнание закона не освобождает от ответственности.

"Стоит признать, что фейки будут появляться, пока функционирует интернет, и со временем они могут стать более объёмными и ужасающими. Мы со своей стороны в случае появления фейковых рассылок, становящихся популярными в интернете, готовим опровержение. Одновременно с этим оперативный блок сразу приступает к установлению личности и выявлению канала поступления этой фейковой информации. Но нельзя забывать, что также и сами граждане должны быть бдительными. Если видите сообщение, не пересылайте его сразу же, если не знаете первоисточника этой информации, не уверены в подлинности сообщения. Ведь переслав сообщение, вы рискуете стать соучастником преступления. Необходимо и самим придерживаться правила безопасности: перед пересылкой перепроверить информацию в других источниках, обучать этому детей с малых лет", – сказала Салтанат Азирбек.

Тематика дезинформирующих сообщений может быть разной – от вброса о якобы предстоящем повышении цен на продукты до сообщений о якобы массовой расправе. Главная цель таких вбросов – создать панику, ажиотаж в обществе. Правоохранители удивляются, что во время чрезвычайных происшествий система запуска фейков выходит на первые роли с готовыми видео и текстами.

Эксперт по информационной целостности Ирина Медникова поделилась результатами свежего исследования о распространении фейков среди жителей Казахстана. Население Казахстана, согласно выводам исследования, быстро воспринимает фейковые сообщения, так как привыкло к конспирологическому мышлению, что является ключевым фактором, "помогающим" поверить в деструктивные нарративы.

Ещё одной популярной категорией фейков являются сообщения из области медицины. Популярные темы – теории заговора, связанные с вакцинацией и деятельностью фармкомпаний.

Семейный врач Елена Хегай рассказала о случае из своей практики, когда её пациенты – американская семья, проживающая в Казахстане, – со временем начала верить фейкам, которые распространяли о вакцинации их соседи по дому.

"Родительница объяснила, что все мамы буквально устроили ей буллинг из-за её уверенности в безопасности вакцин, поставляемых в Казахстан. И она начала сомневаться, несмотря на то, что изначально они были за вакцинацию", – сказала врач.

Доктор отметила, что неверную информацию о вреде или пользе тех или иных медицинских препаратов порой распространяют сами медработники.

"В развитых странах это был бы нонсенс. У нас, к сожалению, можно быть доктором медицинских наук или преподавателем в медвузе и одновременно быть антипрививочником. И это страшно на самом деле. Обилие информации в интернете, не всегда проверенной, привело к тому, что сами врачи под влиянием недостоверной информации уже пересматривают подходы к лечению, в том числе в отношении рационального назначения антибиотиков. Есть один факт – нередко теми, кто назначает пациентам БАДы, являются медработники, следуя за популярным заблуждением о том, что БАДы якобы безопаснее лекарств, хотя по факту это тоже не натуральные продукты, а такие же химически синтезированные соединения", – сказала Елена Хегай.

Информационная среда в наше время испытывает колоссальнейшее давление и среди задач традиционных СМИ – противостоять этой дезинформации. Но это ещё не всё.

Страшнее фейков в соцсетях и чатах, как выяснилось, только дипфейки – фальшивые видео с использованием изображений известных людей. Они уже сейчас то и дело появляются в социальных сетях. Но правоохранители считают, что дипфейки пока не исчерпали свой потенциал и нужно готовиться к худшему. В правоохранительных органах созданы специальные подразделения, так называемые "хакеры в погонах", чья задача – работать на опережение интернет-мошенников.

Ещё один риск и вызов для медиасферы Казахстан и мира – использование в работе СМИ искусственного интеллекта. Глава медиахолдинга Арманжан Байтасов констатировал, что в недалёком будущем ChatGPT может уволить целый ряд сотрудников СМИ.

"Участие искусственного интеллекта будет увеличиваться, и это на самом деле хорошо, это интересно. Но это очень сильно повлияет на кадровую политику, скорее всего. Можно ожидать сокращения в некоторых СМИ, просто к этому нужно привыкать и это нужно понимать. Искусственный интеллект – это не зло, его можно активнее использовать, привыкать к нему, потому что это уже данность, нельзя будет отмахнуться от него. Мы думаем, что уже в 2025 году появятся радиостанции, которые вещают на базе ИИ полностью с виртуальными дикторами. На телевидении это сложнее это сделать пока, но радио уже ощутит изменения в 2025 году", – сказал Арманжан Байтасов.

Медиаменеджер признаёт, что полностью заменить человека в журналистике искусственный интеллект вряд ли сможет, так как написание авторских материалов зависит непосредственно от мастерства журналиста, его почерка и стиля. Но даже в этом случае, по его мнению, новый тренд заставит редакции перестраиваться под требования времени.