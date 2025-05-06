Волну обеспокоенности вызвали сообщения, распространившиеся в ряде казахстанских СМИ, о якобы массовом отчислении воспитанников с особыми потребностями из школы-интерната № 2 в городе Ленгер Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Stopfake.kz. Согласно слухам, в учебное заведение без предупреждения прибыла специальная комиссия и начала оформлять переводы детей в общеобразовательные школы. Однако эта информация не соответствует действительности.

Как заявили в пресс-службе Управления образования Туркестанской области, никаких решений об отчислении учащихся не принималось. Все дети продолжают получать образование согласно Государственному общеобязательному стандарту, а переход в другую форму обучения возможен только по желанию родителей и при наличии рекомендаций специалистов.

"Деятельность психолого-медико-педагогической комиссии носит исключительно консультативный характер. Ее задача - помочь родителям и педагогам выбрать наилучший путь развития для ребенка. Никаких решений о закрытии учреждения или переводе детей комиссия не принимает", - подчеркнули в управлении.

5 мая представители ведомства провели встречу с родителями и педагогами школы, где подробно разъяснили ситуацию и ответили на все волнующие вопросы. Власти уверяют: все воспитанники интерната продолжат обучение в соответствии с их индивидуальными возможностями и потребностями.

Ранее мы сообщали, что в Ленгере детей с ДЦП и аутизмом массово выгоняют из интерната.