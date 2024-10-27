Фейк о туранском тигре в Шымкенте разоблачили эксперты

В последние несколько месяцев в социальных сетях распространяется изображение, похожее на чёрно-белую фотографию, на которой мужчина стоит рядом с тигром огромного размера — в сидячем положении рост животного достигает роста человека. Утверждается, что это туранский тигр, а фото якобы сделано в Шымкенте в 1927 году Команда проекта Factcheck.kz, разоблачающего фейки, решила проверить фото на подлинность, передаёт BaigeNews.kz.

По мнению экспертов, изображение полностью сгенерировано искусственным интеллектом, то есть не является реальным. Сам же туранский тигр действительно существовал, но был истреблён в 20 веке.

Туранский тигр, также известный как закавказский или каспийский — популяция, обитавшая в Средней Азии, Иране, Закавказье и некоторых других близлежащих регионах.

По различным данным длина взрослого тигра могла достигать 2,3 метров, некоторые источники говорят о трёх метрах. Можно предположить, что, сидя на задних лапах, рост животного мог быть близок к росту среднестатистического человека.

Настоящих фотографий туранского тигра немного, однако они имеются в открытом доступе.

Слева — туранский тигр на севере Ирана, начало 1940-х; справа — тигр с Кавказа в Берлинском зоопарке, 1899 год

Что касается проверяемого изображения, самая ранняя найденная нами версия появилась в TikTok-аккаунте tomiris_world 7 июня 2024 года. Автор пометил пост как "сгенерированный ИИ" и использовал хештеги #ии #исскуственныйинтеллект и #ai, которые, скорее всего, остались незаметными для пользователей. Позже, 17 июня, автор опубликовал "оживлённую", также с помощью ИИ, видеоверсию.

В аккаунте tomiris_world можно найти ряд и других сгенерированных ИИ фото и видео, где люди запечатлены рядом с гигантским волком или даже зайцем или скорпионом.

В последние годы в Казахстане обсуждаются планы по восстановлению популяции туранского тигра. Инициатором проекта выступил Всемирный Фонд дикой природы (WWF). Программу реализует Комитет лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов при поддержке WWF и Программы развития ООН в РК.