Советник - Пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай опроверг распространяемую в Сети информацию о смерти Сары Назарбаевой, передаёт BaigeNews.kz.
"Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал он в соцсетях.
Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Сара Алпысовна скончалась в больнице, в которой проходила лечение.
К слову, недавно член Общественного совета Алматы и выпускник первой в Казахстане SOS Детской деревни Рафаэль Гасанов опубликовал пост, в котором сообщил о ее болезни.
Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. Она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. Через год у молодой пары родилась дочь Дарига. Вскоре на свет появились Динара и Алия Назарбаевы.