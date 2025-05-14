К слову, недавно член Общественного совета Алматы и выпускник первой в Казахстане SOS Детской деревни Рафаэль Гасанов опубликовал пост, в котором сообщил о ее болезни.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. Она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. Через год у молодой пары родилась дочь Дарига. Вскоре на свет появились Динара и Алия Назарбаевы.