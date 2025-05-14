  • 14 Мая, 17:55
  • BAIGENEWS

Айдос Укибай опроверг информацию о смерти Сары Назарабаевой

Информация о смерти жены первого президента не соответствует действительности.

Сегодня, 17:05
АВТОР
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facebook.com/bobek.samopoznanie Сегодня, 17:05
Сегодня, 17:05
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Фото: facebook.com/bobek.samopoznanie

Советник - Пресс-секретарь Первого Президента РК Айдос Укибай опроверг распространяемую в Сети информацию о смерти Сары Назарбаевой, передаёт BaigeNews.kz.

"Отвечая на многочисленные запросы СМИ сообщаю, что Сара Алпысовна, супруга Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева, проходит лечение в больнице. Информация о ее кончине не соответствует действительности", - написал он в соцсетях.

Ранее в некоторых СМИ и Telegram-каналах появилась информация о том, что Сара Алпысовна скончалась в больнице, в которой проходила лечение.

К слову, недавно член Общественного совета Алматы и выпускник первой в Казахстане SOS Детской деревни Рафаэль Гасанов опубликовал пост, в котором сообщил о ее болезни.

Сара Назарбаева родилась 12 февраля 1941 года в Карагандинской области. Она вышла замуж за Нурсултана Назарбаева в 1962 году. Через год у молодой пары родилась дочь Дарига. Вскоре на свет появились Динара и Алия Назарбаевы.

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