Казахстанцам в почтовые ящики подкидывают пробники духов, которые могут привести к летальному исходу, ― такое сообщение сейчас распространяется в Казнете. На самом деле это не более чем фейк, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на stopfake.kz.

Эти сообщения прокомментировали в пресс-службе Комитета санитарно-эпидемиологического контроля РК.

"Информация, распространяемая в социальных сетях об опасных пробниках духов, которые бросают в почтовые ящики в качестве новогодней акции и которые после нескольких вдохов якобы могут привести к смерти, не соответствует действительности. Подобная рассылка ранее уже распространялась и за рубежом и является недостоверной. Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК осуществляет государственный контроль за продукцией, в том числе и за потенциально опасной продукцией", — говорится в сообщении КСЭК РК.

Граждан призывают быть бдительными, не доверять сомнительной информации, а руководствоваться фактами из официальных источников

К слову, похожая рассылка появилась также в российском и белорусском сегментах Интернета.

Напомним, ранее аферисты распространяли фейк о бесплатном проезде в Алматы.