Фейк о распродаже багажа в аэропорту Алматы распространяют неизвестные
Злоумышленники даже назвали цену.
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В соцетях распространяется недостоверная информация о якобы новой акции аэропорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
"Каждый год на складах скапливается большое количество утерянных или забытых чемоданов. Согласно правилам, аэропорт может утилизировать багаж, который не был зарегистрирован более 6 месяцев, но аэропорт организовал благотворительную акцию и распродает его за 1,099 т." - говорится в сообщении.
В пресс-службе аэропорта отреагировали на это.
"Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" - отмечено в объявлении.
Ранее сообщалось, как фейк-контент безнаказанно "бомбит" страну или почему "деза" дороже опровержения.
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