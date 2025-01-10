В соцетях распространяется недостоверная информация о якобы новой акции аэропорта Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

"Каждый год на складах скапливается большое количество утерянных или забытых чемоданов. Согласно правилам, аэропорт может утилизировать багаж, который не был зарегистрирован более 6 месяцев, но аэропорт организовал благотворительную акцию и распродает его за 1,099 т." - говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта отреагировали на это.

"Касательно распространяемой в социальных сетях информации по распродаже утерянных чемоданов Международный аэропорт Алматы сообщает, что данная информация не является достоверной. Аэропорт Алматы не проводит никаких акций и аукционов подобного рода. Будьте бдительны и остерегайтесь мошенников!" - отмечено в объявлении.

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