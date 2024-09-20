Фейерверк уничтожил роскошную яхту у берегов США

Роскошная яхта сгорела и затонула у берегов США из-за детонации фейерверка, передаёт BaigeNews со ссылкой на SHOT.

На судне под названием "Адмирал" собирались провести вечеринку и принесли на борт примерно тысячу фейерверков. Один из снарядов случайно сдетонировал. Вслед за ним начали взрываться остальные. Яхта загорелась и стала тонуть. Через два часа она ушла под воду почти полностью.

Известно, что на судне в момент происшествия были два человека, одному из них после спасения понадобилась помощь медиков. Сейчас на месте дежурит береговая охрана. Они следят за состоянием воздуха и воды: на борту было порядка 11 тонн топлива.