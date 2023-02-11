Февраль — время ОРВИ: Как защитить ребёнка от простуды

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Повышение температуры до отметки ноль градусов зимой нередко даёт старт резкому распространению простудных заболеваний. Дополнительным фактором риска становится общее снижение иммунитета и запаса витаминов в организме. Сильнее всех этому подвержены дети, передает BaigeNews.kz.

Врач-педиатр городской поликлиники №21 Алматы Енлик Байбосын рассказала, что распространению ОРВИ среди детей также способствует легкий — воздушно-капельный — путь передачи инфекции, постоянный контакт детей в школе и особенности детского иммунитета.

"Если иммунитет взрослого человека уже натренирован на отражение вирусов, то иммунитет ребёнка только учится распознавать и уничтожать микробы и вирусы. И этим объясняется факт, что дети часто болеют. На самом деле, если ребёнок в год переносит ОРВИ 8-10 раз, то это нормально, не нужно беспокоиться. Чем старше ребёнок, тем реже он болеет, потому что его иммунитет становится сильнее, он уже умеет бороться с тем или иным вирусом", — сказала Енлик Байбосын.

В ответ родители могли бы задать резонный вопрос: почему ребенок, едва вылечившись от простуды, заболевает опять. Однако и этому у врачей есть своё объяснение — повторная простуда может быть вызвана другим видом вируса, нежели предыдущая простуда, и поэтому организму приходится начинать вырабатывать иммунитет заново.

Интересный факт: дети с момента рождения и до года редко заболевают ОРВИ. Это связано с наличием иммунитета, полученного через плаценту от мамы, а также с получением антител к болячкам через молоко мамы.

Собственный иммунитет организм ребенка начинает формировать после отрыва от груди.

"Несмотря на неизбежность ОРВИ, нужно внимательно и тщательно начинать лечить ребёнка, при первых же симптомах обратиться к педиатру, чтобы он назначил правильное лечение. Ведь недолеченные ОРВИ могут привести к осложнениям: гаймориту, отиту, аллергии и другим нежелательным хроническим болезням", — предупредила доктор.

Для профилактики ОРВИ врач советует одевать ребенка по погоде (не кутать излишне и не одевать его слишком легко, если прохладно), избегать намеренного контакта с другим ребенком, страдающим ОРВИ, следить за тем, чтобы рацион питания был сбалансированным, почаще выводить ребенка на прогулки и выезжать за город, если есть фактор неблагоприятной экологии.