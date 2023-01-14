Фестиваль венской классики стартовал в столице

Фото: Астана Опера

В столичном театре "Астана Опера" впервые стартовал фестиваль венской классики, в котором примут участие музыканты из Японии, Монголии, Израиля и Эстонии, передаёт BaigeNews.kz.

По словам идейного вдохновителя и художественного руководителя фестиваля, дирижёра Абзала Мухитдина, в основу мероприятия легли желание музицировать и делиться радостью творчества со всеми любителями классического искусства.

"Любой фестиваль — это праздник, тем более, если мы говорим о фестивале венской классики. Когда мы говорим про венскую классику, мы имеем в виду создателей жанра симфонии, это Гайдн, Моцарт и Бетховен. Это три композитора, основоположники жанра, который теперь нам известен по своей структуре как четырехчастная форма. Все три композитора пишут светлую музыку. Она, конечно, отличается. Если говорить о Гайдне, то его музыка — изящная, у Моцарта — очень мелодичная, у Бетховена — мощная", — рассказал Абзал Мухитдин.

Фестиваль состоит из пяти концертов, в которых будут принимать участие молодые коллеги дирижёра.

"Приглашённые музыканты — это мои коллеги, с которыми я познакомился будучи ведущим мастер-классов в Венеции. С нашим товарищем из Монголии я встретился прошлым летом, путешествуя по Монголии. Такие случайные встречи дали интересные исходы. Их всех объединяет то, что они любят симфоническую классическую музыку и отдают себя полностью этому жанру. Поэтому я думаю, что публике будет очень интересно послушать их", — сказал дирижёр.

Первый концерт открыл Багдат Абильханов, первая скрипка "Астана Опера" под управлением дирижёра из Монголии Мунхбаяра Эрдэнэбаатара. Он впервые выступил на сцене столичного театра и поделился своими впечатлениями.

"Это мой второй визит в Астану. В первый раз я был в Астане проездом, по пути в город Кокшетау, где я выступал с филармоническим оркестром и принимал участие в мастер-классе дирижера театра "Астана Опера" Абзала Мухитдина. Мы познакомились с ним прошлым летом, во время его поездки в Монголию, и очень быстро подружились. Абзал Мухитдин — очень хороший человек, прекрасный пианист и музыкант, дирижёр мирового уровня. Я принимал участие во многих фестивалях. Но этот фестиваль в "Астана Опера" — особенный. Этот театр — совсем новый и при этом уже очень знаменитый в Европе и Азии. Я очень рад быть первым дирижёром из Монголии, которого пригласили выступить в этом театре", — отметил он.

19 января на сцене театра будет солировать первый гобой Дамиля Махпирова, оркестр будет дирижировать маэстро из Эстонии Ханно Мёлдеркиви. Третий концерт отличается тем, что будет проходить не в камерном, а в большом зале театра. Там будут звучать шедевры всех времён: "Симфония №40" и "Реквием" Моцарта под руководством Абзала Мухитдина.

31 января продолжит фестиваль дирижёр из Израиля Арик Гольдштейн. Он будет аккомпанировать пианистку Долорес Умбеталиеву.

Завершает фестиваль 7 февраля гость из Японии маэстро Коки Гонгуй Янг.

Фото: пресс-служба "Астана Опера".