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Фестиваль настольного тенниса пройдёт в Астане Сегодня, 17:31
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Сегодня, 17:31
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Фестиваль настольного тенниса пройдёт в Астане

Самый народный, доступный, зажигательный - фестиваль настольного тенниса пройдет в столице с пятницы по воскресенье. Принять участие в нем могут как профессионалы, так и простые зрители, передаёт BaigeNews.kz

9 июня в Астане стартует Открытый республиканский турнир "OLIMPBET-Фестиваль настольного тенниса". Его участники выступят в категориях: "Профессионалы", "Любители", "Ветераны", "Кадеты". 

Организаторы турнира приглашают принять в нем участие не только спортсменов, но и обычных зрителей. В рамках "OLIMPBET-Фестиваля настольного тенниса" предусмотрены активности и розыгрыши призов для болельщиков. Это сувенирная продукция, а также годовые абонементы в "ADD Table Tennis Center Astana". 

Когда: 9-11 июня, с 10:00. 

Где: центр настольного тенниса "ADD Table Tennis Center Astana", пр. Кабанбай батыр, 47/1.

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Сегодня, 17:31
257
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