Фестиваль граффити собрал полсотни художников в Алматы

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У берегов реки Есентай появились рисунки в национальном колорите, горы, степь и лошади.

В Алматы 50 художников приняли участие в фестивале "Молодёжное граффити", который открыл череду мероприятий, посвящённых Дню Республики, передаёт BaigeNews.kz.

Фестиваль рганизовал Государственный фонд развития молодёжной политики Алматы совместно с управлением молодёжной политики города.

Среди участников — молодые преподаватели, выпускники вузов, студенты, волонтёры, члены досуговых центров.

"Мы постарались охватить молодых, но еще мало известных художников со всего города. Наша задача, как управления, показывать возможности города и объединять творческих людей. Важно было провести фестиваль в свободном формате, без официоза. Поэтому сегодня мы в максимально непринуждённой обстановке. Нас поддержал акимат, предоставив локацию, краски и возможность свободы творчества ребятам", — сказал директор государственного фонда развития молодёжной политики Азиз Кажденбек.

Художники с помощью рисунков выражали то, с чем у них ассоциируется независимость Казахстана. Рисунки в национальном колорите, горы и степи, лошади стали символами свободы, стабильности и единства страны.

"Мы пришли на фестиваль граффити в честь Дня Республики, чтобы добавить красок Алматы. Независимость страны у нас ассоциируется с лошадью, то есть свободой, её мы и рисуем", —поделился студент Международной Образовательной Корпорации (МОК) Нурболат Болатов.

В планах управления молодёжной политики — провести фестиваль граффити еще в восьми районах мегаполиса.

"Таким образом молодёжь показывает любовь к своему городу в первую очередь. Ребята сами выразили желание участвовать в фестивале. Мы просто разместили анкету и записалось 2200 человек. Сейчас у молодёжи есть своя позиция, они хотят что-то отдать стране и миру", — сказала пресс-секретарь управления Динара Сапакова.

Также, в честь Дня Республики в Алматы в ближайшее время пройдет акция 25 добрых дел "Жанашыр Журек". Каждая волонтёрская организация города будет выполнять по одному доброму делу в разных областях.

"Будет оказана помощь пенсионерам, детям с особыми потребностями, социально уязвимым семьям. В рамках акции мы хотим запустить раздачу социальной помощи, помочь студентам, оставшимся без жилья, предоставив им одежду и еду", — отметила Динара Сапакова.

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