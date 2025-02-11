Фестиваль "Город рабочих профессий" стартовал в Астане, передает Baigenews.kz.

На мероприятии школьники смогут ближе познакомится с делом, с которым решили связать свою судьбу.

Выступая на церемонии открытия заместитель Премьер-министра Казахстана Тамара Дуйсенова призвала молодежь пересмотреть отношение к рабочим профессиям. По ее словам, сегодня их статус изменился.

"Фестиваль открыт в рамках Года рабочих профессий, объявленного Главой государства. И мы этим "городом" хотели всей молодежи, которая выбирает себе специальность сказать, что рабочие профессии - это не низкопроизводительный труд, как мы часто думаем. Это профессионалы, которые сегодня собирают дроны. Специалисты, управляющие большими производствами, такие как операторы техники. Это молодые люди, которые выбрали эту профессию и хотят работать на наших новых производствах", - подчеркнула Тамара Дуйсенова.

Кроме того, заместитель Премьер-министра призвала всех посетить тематические стенды, в которых можно увидеть и опробовать настоящее оборудование. Что и сделала сама Тамара Дуйсенова после официальной части.

Двери фестиваля открыты до 15 февраля. Его площадка расположилась в Международном выставочном центре EXPO. Посетители могут пройти различные мастер-классы, посетить ярмарки вакансий и презентации стартапов.