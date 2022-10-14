open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


caravan.kz Сегодня, 01:09
271
Фото: caravan.kz

Фестиваль "Азия Дауысы" хотят возродить в Алматы

В Алматы возродят легендарный музыкальный фестиваль "Азия Дауысы", передаёт BaigeNews.kz.

По словам алматинцев, недавний концерт Димаша Кудайбергена привлек в город тысячи иностранных туристов. Они отмечают, что хотелось бы, чтобы такие концерты проходили чаще, тем самым у города будет возможность стать музыкальной столицей.

В связи с этим на "Медеу" хотят вернуть горный музыкальный фестиваль.

"У нас в программе развития Алматы, которую поддержал маслихат, есть грандиозные планы. У нас планируется не менее 30 постоянных мероприятий, чтобы люди могли каждый год приезжать к нам, мы работаем над этим. Совместно с Министерством культуры и спорта есть в планах возродить "Азия Дауысы" и другие исторически сформированные музыкальные фестивали и ивенты", - проинформировал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района.

Аким добавил, что сентябрьский концерт Димаша Кудайбергена на Центральном стадионе стал первым подобным экспериментом для городских властей за 25 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#культура #Алматы
Журналист
Сегодня, 01:09
271
Поделитесь:
Наверх