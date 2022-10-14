Фестиваль "Азия Дауысы" хотят возродить в Алматы

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В Алматы возродят легендарный музыкальный фестиваль "Азия Дауысы", передаёт BaigeNews.kz.

По словам алматинцев, недавний концерт Димаша Кудайбергена привлек в город тысячи иностранных туристов. Они отмечают, что хотелось бы, чтобы такие концерты проходили чаще, тем самым у города будет возможность стать музыкальной столицей.

В связи с этим на "Медеу" хотят вернуть горный музыкальный фестиваль.

"У нас в программе развития Алматы, которую поддержал маслихат, есть грандиозные планы. У нас планируется не менее 30 постоянных мероприятий, чтобы люди могли каждый год приезжать к нам, мы работаем над этим. Совместно с Министерством культуры и спорта есть в планах возродить "Азия Дауысы" и другие исторически сформированные музыкальные фестивали и ивенты", - проинформировал аким Алматы Ерболат Досаев на встрече с жителями Ауэзовского района.

Аким добавил, что сентябрьский концерт Димаша Кудайбергена на Центральном стадионе стал первым подобным экспериментом для городских властей за 25 лет.