Ферму по разведению червей открыл житель Алматинской области

Необычным бизнесом занялся житель села Акдала Алматинской области Мархабат Куандыков. Он разводит красных калифорнийских червей, от которых получает органическое удобрение — биогумус, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

Биогумус применяют для улучшения плодородия почвы. О разведении калифорнийских или обычных дождевых червей и их пользе Мархабат Куандыков слышал не раз. Подробную информацию мужчина получил в прошлом году на обучающем семинаре по вермикультуре. Полученные знания фермер решил реализовать на практике.

За 150 тысяч тенге он приобрёл 1 квадратный метр земли и устроил небольшую вермиферму. Вскоре площадка с необычными домашними питомцами разрослась до 500 квадратных метров.

"Полученный биогумус можно применять не только в огороде, но и выращивать зерновые культуры, сено, люцерну. Такое удобрение в разы повышает плодородие почвы. Зимой мы поднимем этот борт на полтора метра, чтобы попадало солнце, и закроем соломой. Важно поддерживать температуру для червей", — рассказал Мархабат Куандыков.

Поначалу занятие фермера односельчане не восприняли всерьёз. Некоторые даже призывали увеличивать поголовье скота, чем тратить время впустую. Но этим уговорам Мархабат не поддался. Он применил биогумус на 10 гектарах своего поля. Итог очень удивил сельчан. Например, с одного куста фермер собрал ведро помидоров, выросли и арбузы.

В целом урожай предприниматель собрал в 4 раза больше обычного. Спелыми арбузами и дынями угостил односельчан, а также желающим бесплатно раздал и биогумус. Почвы в районе засоленные и рыхлые. Из-за этого не растут плодово-ягодные и овощные культуры. Но если землю удобрять, то можно собрать богатый урожай. В этом на деле убедились жители села Акдала.

Технология размножения червей несложная и овладеть азами может любой. Главное — желание, говорит предприниматель.