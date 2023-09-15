Фермеры ЗКО предлагают одомашнивать сайгаков, чтобы спасти пастбища

Проблема увеличившегося поголовья сайгаков в Казахстане остается актуальной. Некогда исчезающий вид животных настолько увеличился за последние годы, что стал представлять реальную угрозу домашним животным и пастбищным землям сразу нескольких районов Западно-Казахстанской области. Уничтожая всю растительность на своем пути, двухмиллионное племя, казалось бы, безобидных и милых животных обрекает на голод не только местный скот, но и самих себя. Как отрегулировать процесс в природе без вредя для всех, знают фермеры пострадавших земель ЗКО. Но их не слышат, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Богатство или угроза

Напомним, каких-то 20 лет назад сайгаков в Казахстане насчитывалось чуть более 20 тысяч голов. Ситуация казалась просто катастрофой мирового масштаба, ведь более 95% мирового поголовья этих древних животных находится именно в нашей стране. Хотя немногим ранее – в конце 90-х годов 20 века их было более миллиона.

Исчезающий вид стали охранять. И уже через 10-15 лет ситуация в корне изменилась – усилия специалистов и борьба с браконьерами дали свои результаты. Численность сайгаков увеличилась в 10 раз. Но случился падеж - инфекционное заболевание пастереллез унесло треть животных от всей численности.

В Казахстане вводится полный запрет на отстрел сайгаков. И сейчас популяция животных достигла 2 миллионов. От результатов принятых мер зарубежные специалисты в восторге, но этот восторг совсем не разделяют отечественные фермеры.

Животноводы и растениеводы Западного Казахстана понесли невероятные убытки от набегов сайгаков на поля и пашни, которые вытаптывают буквально все на своем пути. Не помогают никакие меры: животных прогоняют, но они опять возвращаются; пугают техникой, но меры оказываются временными; огораживают проволокой территорию, но животные ломают преграду. Результат плачевен: только в ЗКО от сайги пострадало 7 районов, ущерб нанесен на 8 миллиардов тенге.

"Ситуация сложная. Раньше сайгаки были в трех районах, сейчас распространились на семь. В результате на сегодняшний день пострадало более 900 тысяч гектаров, из них 3 тысячи гектаров - посевные площади, 46 – сенокосы, остальное – пастбищные угодья. С каждым годом увеличивается ареал распространения и численность животных", - говорит руководитель отдела животноводства управления сельского хозяйства Западно-Казахстанской области Мейрамбек Еракаев.

По его словам, в каждом районе сегодня создана рабочая группа, которая отслеживает ситуацию. Но пока ни одна попытка возместить ущерб фермерам или каким-то образом повлиять на ежегодный рост численности сайгаков, не увенчалась успехом.

"Если не принять меры сегодня, то завтра, то есть на следующий год, сайгаки вообще все съедят. Их станет в два раза больше. Еще весной, до приплода, их насчитывалось 1 миллион 130 тысяч голов, сегодня – более 2 миллионов. В два раза больше!" - говорит Мейрамбек Еракаев.

Со слезами описывают свое состояние фермеры Западного Казахстана, пострадавшие от нашествия сайги. Один из них - фермер из Жанибекского района ЗКО Бауыржан Сабанов.

"95% поголовья всего скота РК сосредоточено в нашем Западном Казахстане. Здесь много животноводов, они снабжают жителей страны мясом. Сейчас их дело подорвано. А все из-за того, что популяция сайгаков значительно превысила норму", - рассказывает фермер.

По его словам, в советские времена популяция древних антилоп в регионе не превышала 3 тысяч голов, численность строго контролировалась.

"Простой пример из жизни. Я занимаюсь посевом кормовых культур – 500 гектаров земли у меня. В этом году посеял 350 гектаров суданской травы, остальное – другими травами. Все это должно было пойти на корм домашним животным, но я все потерял. Весной сайгаки как пришли, так и не уходили. Мы их отгоняем, а они через 15 минут вновь появляются. Видят зеленую траву и просто так прут к ней, что не остановишь ничем. Уже территорию в три-четыре ряда оградил колючей проволокой – бесполезно! В результате на сегодня только у меня ущерб 18 миллионов тенге", - говорит Баурыжан Сабанов.

По его словам, на данный момент уже пострадали 470 хозяйств, которые занимаются посевами, в том числе и его предприятие, а также тысячи животноводческих ферм. Плюс к этому фермеры шести-семи районов остались без корма для животных. Они не знают, как их скот переживет зиму, чем они будут кормить животных. Необходимо закупать корм, это – миллионы тенге. А есть еще частные подворья, там ситуация не лучше.

Предприниматель считает, что ситуация переломилась именно в период коронавирусной пандемии, когда всем было не до сайгаков. Никто не отслеживал их численность, поголовье животных увеличивалось бесконтрольно и быстро. И человеку срочно надо вмешаться в ситуацию, которая будет усугубляться с каждым годом.

"Все к этому шло не первый год, но ничего не решается. В правительстве все ссылаются друг на друга - никто не хочет брать ответственность на себя. Просто задумайтесь: почти полтора триллиона тенге налогов ЗКО отдает в республику, а что получает в ответ? О своей проблеме наши животноводы начали говорить еще лет пять назад. До сих пор ничего не изменилось. А у нас уже не слезы при виде сайгаков – кровь из глаз!" - говорит Бауыржан Сабанов.

Практично – не значит плохо

Фермеры Западно-Казахстанской области по-хозяйски смотрят и на решение проблемы нашествия сайгаков. Говорят, есть масса способов повлиять на ситуацию, причем "мирным способом", то есть без отстрела животных, находящихся под защитой государства и, действительно, являющихся достоянием Казахстана.

"Да, это дикие животные – редкие, древние. Они очень милые, и я тоже люблю сайгаков. Безусловно, человек должен сохранить этот вид, но не в ущерб себе. И есть масса способов. Велосипед изобретать не надо, все уже придумано за нас и удачно используется в других странах. В Австралии, например, человек регулирует численность диких кенгуру, а в Америке – диких лошадей мустангов. Только в Германии 4 миллиона голов косуль, из них ежегодно 1 миллион 200 голов отстреливают несколько тысяч охотников, которые имеют на это лицензии и делают это грамотно, не вредя популяции", - говорит Бауыржан Сабанов.

Фермер уверен, что в нашем случае можно обойтись и без отстрела, но регулировать численность необходимо, в противном случае сайгаки сами себя начнут сокращать или погибнут от нехватки корма. В природе все продумано, перенаселения она не терпит.

Баурыжан Сабанов уверен, что медлить нельзя, тем более вариантов повлиять на ситуацию – множество, начиная от охоты для туристов и местного населения до создания питомников и одомашнивания сайгаков.

"Сайгаков можно одомашнивать! Рожденные возле человека ягнята сайги становятся ручными, они быстро привыкают к людям. Пример – питомник в Западно-Казахстанском агротехническом университете им. Джангир-хана, где пробуют ввести сайгака в культуру животноводства. И это здорово. Можно ведь и животное спасти, и казну пополнить. Пусть сайгаков будет хоть 20 миллионов, главное - с умом к этому подходить. Например, открыть заводы по переработке мяса, шкур, рогов животных, которых тщательно будут отбирать, не трогая здоровые и молодые особи. Давайте использовать дар природы грамотно и эффективно!" - говорит Бауыржан Сабанов.

Его поддерживают и другие фермеры. Но их не слышат в правительстве. И пока здесь размышляют, крестьяне Западного Казахстана ломают голову над своими насущными пробелами – как пережить зиму и где взять корм для домашних животных. И ситуация для фермеров все больше обостряется.