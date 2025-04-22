В Министерстве экологии и природных ресурсов прошёл круглый стол по проблеме стремительного роста популяции сайгаков и вызванного этим конфликта с фермерами, передаёт BaigeNews.kz.

Фермеры из регионов всё чаще жалуются на потраву посевов сайгаками, распространение заболеваний среди скота и отсутствие эффективных мер поддержки. По словам сельхозпроизводителей, дикие животные наносят ощутимый экономический ущерб, а в условиях отсутствия ограждений и компенсационных механизмов ситуация усугубляется.

"Мы теряем урожай, животные выбегают на поля стадами. Защищаться нечем, помощи никакой", — жалуются аграрии из западных и центральных областей.

Министерство сельского хозяйства сообщило о действующих мерах: субсидии на установку ограждений, компенсации ущерба, эпизоотический мониторинг. Однако фермеры отмечают, что помощь не всегда своевременна и недостаточна.

Учёные представили предложения по регулированию численности: от учёта и моделирования миграций до элементов полувольного содержания. Отмечалось, что численность сайгаков уже превысила исторические показатели, и устойчивое использование популяции становится не только возможным, но и необходимым.

Участники круглого стола пришли к выводу: требуется комплексный подход, сочетающий охрану вида и защиту интересов местных сообществ. В ближайшее время планируется выработка законодательных инициатив, направленных на снижение ущерба сельхозпроизводителям и долгосрочное управление популяцией.