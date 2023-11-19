Фермеры получили отсрочку по электронным картам полей

Казахстанские фермеры получили отсрочку на два года по электронным картам полей на все направления субсидирования в области растениеводства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства сельского хозяйства РК.

Таким образом, при подаче заявки для получения субсидии до 1 января 2026 года не требуется наличие электронных карт полей.

Для этого 14 ноября 2023 года приказом министра сельского хозяйства РК в Правила субсидирования повышения урожайности и качества продукции растениеводства внесли изменения, предоставляющие отсрочку по оцифровке полей до 2026 года.

Изменения позволят аграриям привести земельные участки в порядок, завершить оцифровку земельных участков сельскохозяйственного назначения со стороны РГП "ГИСХАГИ, а АО "Қазақстан Ғарыш Сапары" - расширить спектр распознавания культур.

Ранее ряд аграриев столкнулся с проблемами при подаче заявок на субсидирование приоритетных культур, так как отсутствовала возможность провести правильную оцифровку полей.