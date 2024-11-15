Фермеры обрадованы решением президента помочь аграриям - эксперт

Председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев прокомментировал итоги первого Форума работников сельского хозяйства с участием Касым-Жомарта Токаева, передает BaigeNews.kz.

"Я бы отметил, что в этом году получим значительный урожай зерна – 26 миллионов тон. Эти результаты достигнуты благодаря правильному использованию технологий. Только при использовании их и удобрений можно получить такой урожай. Вторая причина – финансовая поддержка государства. Было выделено порядка 500 миллиардов тенге в этом году. Президент отметил большой урожай наших аграриев. Было отмечено предложение аграриям в части дополнительного закупа с нашей стороны для стабилизации рынка зерна. Все фермерское сообщество отмечает, что обрадованы решением президента помочь аграриям в развитии регионов. Ведь аграрии вносят большой вклад в увеличение валового продукта", - сказал Асылхан Джувашев.