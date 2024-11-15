Фермеры обрадованы решением президента помочь аграриям - эксперт
Страна сохраняет лидерство по притоку прямых иностранных инвестиций в ЦА.
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Председатель правления АО "НК "Продкорпорация" Асылхан Джувашев прокомментировал итоги первого Форума работников сельского хозяйства с участием Касым-Жомарта Токаева, передает BaigeNews.kz.
"Я бы отметил, что в этом году получим значительный урожай зерна – 26 миллионов тон. Эти результаты достигнуты благодаря правильному использованию технологий. Только при использовании их и удобрений можно получить такой урожай. Вторая причина – финансовая поддержка государства. Было выделено порядка 500 миллиардов тенге в этом году. Президент отметил большой урожай наших аграриев. Было отмечено предложение аграриям в части дополнительного закупа с нашей стороны для стабилизации рынка зерна. Все фермерское сообщество отмечает, что обрадованы решением президента помочь аграриям в развитии регионов. Ведь аграрии вносят большой вклад в увеличение валового продукта", - сказал Асылхан Джувашев.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Форуме работников сельского хозяйства в Астане отметил необходимость уделять особое внимание развитию сёл.
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