Фермеры Казахстана на грани банкротства из-за геополитического конфликта

Казахстанские фермеры жалуются на переизбыток дынь и арбузов. В этом году предприниматели в Туркестанской области уменьшили посевные площади для выращивания этих сладких ягод почти на 9% со 107,6 тысячи до 98,1 тысячи гектаров. Несмотря на это, урожай всё равно выдался богатым, но это не принесло предпринимателям ожидаемых доходов. В этом году некоторые рынки сбыта стали покупать арбузы и дыни не так охотно.

По словам главы крестьянского хозяйства в Мактаральском районе Шухрата Хамзаева, крупные хозяйства ещё держатся на плаву за счёт налаженных контактов и контрактов, которые нужно выполнить, а вот мелкие фермерства на грани закрытия.

"И арбузы и дыни продаем ниже себестоимости. Одна из основных причин – сейчас арбузы и дыни стали мало употреблять в России. Раньше мы машину выгружали и сразу обратно отправляли. А сейчас такого нет, машины едут, там по 10 дней на стоянке стоят, это большие расходы и убытки для предпринимателей. Сейчас мы держимся благодаря Беларуси, у них там всё налажено, и войны нет. В России не берут арбузы и дыни как раньше, из-за мобилизации люди покинули страну, население уменьшилось", – рассказал глава крестьянского хозяйства Шухрат Хамзаев.

Кроме того, говорит фермер, из-за войны в Украине возникли проблемы с логистикой. Фура с продукцией, которая раньше доезжала до европейских рынков за неделю, теперь едет больше месяца.

"Европа хорошо покупает, но у нас проблемы с логистикой. Проблема с машинами, у нас новый закон вышел и нам приходится искать подходящие машины. Я готовлю товар в Эстонию, и ко мне машина едет 1700 километров. Раньше логистика была отличная, в Европу хорошо отправляли арбузы и дыни. Кроме того, Украина хорошо брала арбузы и дыни. Я очень много фур в прошлом и позапрошлом году отгрузил в Украину. А в этом году до Киева наша машина едет аж 15 дней, это невыгодно, не каждый водитель может это на себя взять. Получается, мы два рынка потеряли: Россия и Украина", – поделился глава крестьянского хозяйства.

По словам предпринимателя, некоторые фермеры арендовали землю под выращивание арбузов и дынь, а теперь не могут выплатить аренду и кредиты.

"Очень непростая ситуация: они брали кредиты, а теперь не могут закрыть, некоторые обанкротились. Крупные хозяйства держатся. Например, у меня своя земля, я сам сажаю, у меня своя бригада, своя техника и контракты с Россией, Беларусью, Прибалтикой. Я туда напрямую отправляю, а у других фермеров такой возможности нет", – говорит Шухрат Хамзаев.

Он отмечает, что заменить посевы арбузов и дынь на другие культуры будет непросто. Фермерские хозяйства уже ориентированы на определённый вид продукции. И те мелкие хозяйства, которые в этом году попали в непростую финансовую ситуацию, в следующем году задумаются, стоит ли им выращивать бахчевые и вообще заниматься фермерством, говорит бизнесмен.

По словам исполнительного директора ассоциации фермеров Казахстана Акпара Мауленова, в этом году были хорошие погодные условия, на юге было достаточно влаги и фермеры получили хороший урожай бахчевых. Но это обернулось только убытками.

"Этот избыток имеет две стороны медали. Одна – выгодная для населения, потому что, чем больше предложения, тем ниже цена, и население может купить арбузы и дыни по выгодной цене. Но плохая сторона – это низкие доходы фермеров. Они вырастили урожай, потратились на семена, удобрения. Это тяжёлый труд. Но в этом году маржинальность низкая. Чтобы её увеличить, нужно снижать себестоимость: там и химия, и удобрения, гербициды, вода, ГСМ, техника и многое другое. Государство предоставляет субсидии, однако фермерам они необходимы в начале года, а не в конце. В ряде регионов субсидии необходимо увеличить, так как текущий объём не покрывает все потребности. Кроме того, кредиты и лизинг техники поступают с задержкой", – говорит Акпар Мауленов.

При этом и сами фермеры должны предпринимать действия для снижения себестоимости продукции, уверен он. Внедрять новые технологии, применять капельное орошение, обновлять технику и закупать только хорошие семена, которые дадут большой урожай.

"Если фермеры будут делать это, конечно, себестоимость продукции снизится, доходность повысится. Но у нас есть проблемы с логистикой и инфраструктурой. Через Россию невозможно выйти на Европу. Значит, надо налаживать логистику через Каспий, Азербайджан, Грузию. А сейчас объёмы вовремя не уходят, товар накапливается, контракты рушатся, цена падает, возникает переизбыток продукции. При этом менять культуры нет смысла. У многих наших фермеров небольшие наделы, 3-5 гектаров. И у них вся техника, все рынки, каналы, вся инфраструктура заточена именно под арбузы и дыни", – отмечает исполнительный директор ассоциации фермеров.

В министерстве сельского хозяйства на вопрос по ситуации с фермерами дали лишь статистику об увеличении площади выращивания бахчевых. В Палате предпринимателей Туркестанской области заявили, что фермеры, которые несут финансовые потери от невозможности продать свою продукцию, к ним не обращались.

Что будет с рынком арбузов и дынь в следующем году, предсказать пока сложно, говорят эксперты. Всё зависит от того, захотят ли фермеры продолжать заниматься выращиванием бахчевых.