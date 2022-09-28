Фермеры из Восточно-Казахстанской и Абайской областей привезут продукцию на ярмарку в Астану

Фото: акимат Астаны

1 и 2 октября в столице пройдёт сельскохозяйственная ярмарка. На этот раз свою продукцию представят товаропроизводители Восточно-Казахстанской и Абайской областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

C востока страны ведут 280 тонн продуктов более 70 наименований, в том числе 91 тонну картофеля и других овощей, 59,9 тонны меда, 48,8 тонны мяса, 17 тонн подсолнечного масла, 13 тонн бахчевых культур, 8 тонн молочной продукции, а также рыбу, мясо птицы, кумыс, пантовую продукцию, национальные блюда и колбасы.

В акимате заверили, что реализаторы будут иметь при себе документы, подтверждающие происхождение, качество и безопасность продуктов. Цены обещают на 10-20 процентов ниже рыночных.

Для покупателей подготовлена концертная программа.

Ярмарки будут проходить в Астане каждую субботу и воскресенье до 30 октября на площадке возле стадиона "Астана-Арена".