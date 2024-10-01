Фермеры из четырёх регионов привезут продукцию на ярмарку в Астане

Сельскохозяйственная ярмарка с участием региональных товаропроизводителей состоится 12-13 октября в Астане, передаёт BaigeNerws.kz.

Свою продукцию представят аграрии из четырёх регионов: Западно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской и Жетысуской.

Они привезут мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, мёд и другие товары.

В этом году ярмарка проходит напротив ипподрома "Казанат" по адресу шоссе Каркаралы.