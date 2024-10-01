Фермеры из четырёх регионов привезут продукцию на ярмарку в Астане
Сегодня, 18:30
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Сегодня, 18:30Сегодня, 18:30
132Фото: pxhere.com
Сельскохозяйственная ярмарка с участием региональных товаропроизводителей состоится 12-13 октября в Астане, передаёт BaigeNerws.kz.
Свою продукцию представят аграрии из четырёх регионов: Западно-Казахстанской, Павлодарской, Алматинской и Жетысуской.
Они привезут мясо, молочные продукты, фрукты и овощи, мёд и другие товары.
В этом году ярмарка проходит напротив ипподрома "Казанат" по адресу шоссе Каркаралы.
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