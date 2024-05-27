Сарыозекских фермеров переселят в безопасные места

В связи с угрозой подтопления села Бестал Атырауской области, близ канала Сарыозек, на данный момент ведется оповещение жителей, занимающихся сельским хозяйством, о переселении их в безопасные места, привлечены ответственные представители государственных органов, передаёт BaigeNews. Об этом сообщил специалист Кадыржан Сиюмов, ответственный за участок N107.

"Всего в Еркинкалинском сельском округе близ канала Сарозек расположено 30 крестьянских хозяйств. В том числе, в селе Бестал - 15 крестьянских хозяйств. 6 из них с момента объявления ЧС эвакуировали скот в безопасную зону. А в остальных 9 сегодня была проведена разъяснительная работа. Среди жителей, занимающихся здесь сельским хозяйством, мы провели разъяснительную работу о необходимости переселения и перегона скота на безопасные участки. Оперативно ведутся работы по очистке канала Сарыозек от мусора, прибывающего с течением, чтобы вода смогла беспрепятственно уйти в море", - рассказал К.Сиюмов.