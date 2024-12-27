С 1 января вступит в силу приказ Минсельхоза Казахстана о введении встречных обязательств для производителей и переработчиков сельхозпродукции. Чтобы получить субсидии производители будут обязаны ежегодно указывать объем произведенной ими продукции, не снижая его к предыдущему году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на eldala.kz.

С начала 2025 года прежде, чем получить доступ к заполнению заявок на получение субсидий в ГИИС, производители должны будут указать все, что они произвели в 2024 году – все выращенные культуры, продукцию животноводства, корма и т.д. Для каждого продукта в системе зафиксирована цена. При заполнении заявки стоимость всей продукции будет суммироваться и фиксироваться на текущий год. После заполнения формы и проверки в УСХ, фермер или переработчик получит доступ к заполнению заявок на подачу субсидий.

Такую же процедуру производители должны будут пройти и в 2026 году, при этом в ГИСС уже будет идти сравнение с предыдущим годом по объему производства. Если оно будет сохраняться или расти, то производитель сможет участвовать в программах субсидирования. Если производство будет снижаться в течение двух лет подряд, то доступ к заполнению заявок на субсидирование для данного производителя будет заблокирован на один год.

В процессе обсуждения правил были учтены такие факторы, как неурожай или падеж скота в силу природных условий, а также волатильность цен на продукцию. В первом случае фермер к своей заявке прикладывает справку о форс-мажоре, и таким образом сохраняет право на господдержку.

Что касается цен, то в системе они будут зафиксированы на пять лет по каждому виду продукции, независимо от изменений на рынке. В Минсельхозе рассчитывают таким образом получить оценку всего производства по каждому предприятию, в том числе при изменении структуры производства. Допустим, если фермер сократил площади пшеницы, но увеличил посевы другой культуры, общий объем валовой продукции должен сохраниться.

Подтверждение встречных обязательств не будет требоваться при получении инвестиционных субсидий и субсидировании процентной ставки. Правила уже утверждены и в настоящее время находятся на регистрации в Минюсте, Минсельхоз обещает опубликовать документ в ближайшие дни.

Несмотря на разъяснения, новые правила вызвали ряд вопросов у фермеров. В частности, как не снижать производство в засушливые годы, которые могут длиться более двух сезонов подряд? И кто будет контролировать достоверность указываемых фермерами объемов производства?

К слову, последний вопрос вызвал озабоченность у многих производителей. Как пояснили представители Минсельхоза, ответственность за достоверность данных несут сами фермеры.