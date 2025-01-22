Фермеры получают письма о налоговых нарушениях. С 2021 по 2024 год им выставлены нарушения на более 32 млрд тенге, передает BaigeNews.kz. Об этом на заседании мажилиса Айдарбек Ходжаназаров.

"Сотни фермеров, а также лизинговые компании получили с "налоговой" уведомления о необходимости устранения нарушений налоговой отчетности, связанных с занижением суммы подоходного налога у источника выплаты доходов нерезидентов. Налоговые нарушения выставлены за период с января 2021 года по июнь 2024 года. Цена вопроса: более 32 млрд тенге дополнительных налогов на плечи фермеров", - сказал депутат, зачитывая депутатский запрос на имя Олжаса Бектенова.

По его словам, нарушения из-за которых они привлечены к ответственности, отсутствуют.

Валютные сделки между сельхозпредприятиями, лизинговыми компаниями и поставщиками-нерезидентами осуществлялись в рамках внешнеторговой деятельности, предусматривающих поставку товара из-за рубежа на таможенную территорию Евразийского экономического союза". В запросе указывается, что таможенная очистка осуществлялась путем оформления таможенной процедуры выпуска для внутреннего потребления. Таможенные пошлины и сборы, предусмотренные законодательством, были уплачены в полном объеме.

"Непредсказуемые подходы органов государственных доходов явно ухудшают казахстанский инвестклимат и может привести к технологической отсталости аграрного отрасли, снижению конкурентоспособности на мировом рынке, повышению себестоимости, соответственно цен на продукты питания и росту инфляции во всей стране", - сказал депутат.

От имени фермеров он просит разобраться премьер-министра в ситуации, создать рабочую группу и остановить незаконные действия органов государственных доходов, поскольку последствия может обернуться массовыми судебными разбирательствами и срывом посевной работы.