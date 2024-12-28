Пилотный проект с использованием цифрового тенге реализует АО "КазАгроФинанс", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Проект направлен на отслеживание распределения и освоения инвестиционных субсидий.

В рамках пилотного проекта ТОО "Астыкжан КТ" из Акмолинской области, которое выступило потенциальным лизингополучателем, смогло приобрести в лизинг сеялку-культиватор зернотуковую и роторную косилку по льготной ставке 5%. Авансовый взнос был оплачен за счёт государственных средств с помощью цифрового тенге. Общая сумма договора составила 7,7 млн тенге.

"Одним из ключевых преимуществ цифрового тенге является упразднение необходимости предварительного зачисления средств на специальные счета. Кроме того, новый механизм автоматизирует контроль за авансовыми платежами. Система будет обеспечивать автоматическое расхолдирование необходимой суммы в адрес финансового института по итогам заключения договора лизинга. Это позволит избежать ошибок и недоразумений, а также повысит прозрачность всех финансовых операций", – сказал заместитель председателя правления АО "КазАгроФинанс" Марс Алиш.

Цифровой тенге рассматривается как третья форма национальной валюты Казахстана. Причем уникальность ее заключается в том, что она объединила в себе преимущества наличных денег и безналичных расчетов. Например, чтобы проводить платежи цифровым тенге, не потребуется интернет. Также с помощью технологии блокчейн будет обеспечен высокий уровень защиты данных и прозрачность всех операций. Это даст возможность контролировать поток бюджетных средств.